«Удочка» вместо отмычки: как угоняют современные машины и заплатит ли каско

Угонщики все чаще вскрывают машины дистанционно: электронные отмычки и ретрансляция сигнала ключа вытеснили ручной взлом. Об этом Autonews.ru рассказали страховые компании. Директор по продуктовой аналитике каско «Росгосстраха» Артем Мартьянов объяснил, что с помощью таких устройств преступники обходят охранные системы, а развитие цифровых сервисов и дистанционного управления только расширяет их возможности.

В страховом доме ВСК привели пример «удочки», которая ретранслирует сигнал электронного ключа: замки остаются целыми, доступ получен без повреждений. Отдельная история — головные устройства: летом 2026 года «Лаборатория Касперского» выявила вредоносное ПО для Android, которое устанавливалось через обновление мультимедийных систем и использовалось для мошенничества с рекламой и сбора технических данных.

Страховщики говорят прямо: способ кражи на выплату не влияет, значение имеет прописанный в договоре риск угона. Вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов отметил, что отсутствие повреждений противоугонных устройств само по себе не исключает выплату. Есть и сценарий с блокировкой систем и требованием выкупа: Мартьянов говорит, что рынок фиксировал случаи, когда после взлома учетных записей мошенники блокировали экраны, климат-контроль или двигатель.

Стандартное каско расходы от цифровой атаки обычно не покрывает — в «Росгосстрахе» предлагают опцию «защита электронного управления ТС» (разблокировка, эвакуация, перепрошивка). В ВСК считают, что отдельная страховка от цифрового вымогательства пока не имеет достаточных оснований. К 2030 году эксперты ждут новых продуктов и ИИ-помощников, предупреждающих о кибератаках.