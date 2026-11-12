Паспорт, кодовые слова и школа ребенка: как мошенники собирают досье на жертву

Эксперт Бедеров: паспортные данные нельзя сообщать незнакомцам по телефону

Общество

Эксперт по безопасности Игорь Бедеров рассказал «Абзацу», какие данные нельзя сообщать незнакомцам по телефону. По его словам, даже безобидные ответы помогают злоумышленникам собрать досье на потенциальную жертву.

Помимо очевидных SMS-кодов и CVV, Бедеров выделил несколько категорий: паспортные сведения — серию, номер, кем и когда выдан, код подразделения; кодовые слова, которые многие банки до сих пор используют как последний рубеж идентификации; а также сведения о родственниках — имена, номера телефонов и места работы.

Эксперт объяснил, что мошенники собирают информацию постепенно, из нескольких разговоров. Например, данные о банке, адресе доставки посылок и школе ребенка в совокупности позволяют создать убедительную легенду. Полученное преступники могут использовать для оформления займов, взлома аккаунтов или шантажа. Главная ошибка, по словам Бедерова, — думать, что мошенник спрашивает что-то одно и сразу применяет: работает принцип мозаики. Сегодня человек подтвердил, что у него карта такого-то банка, завтра — что получает посылки на такой-то адрес, послезавтра — что ребенок ходит в такую-то школу. По отдельности эти данные безвредны, но вместе формируют цифровой профиль.

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