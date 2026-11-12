Паспорт, кодовые слова и школа ребенка: как мошенники собирают досье на жертву

Эксперт по безопасности Игорь Бедеров рассказал « Абзацу », какие данные нельзя сообщать незнакомцам по телефону. По его словам, даже безобидные ответы помогают злоумышленникам собрать досье на потенциальную жертву.

Помимо очевидных SMS-кодов и CVV, Бедеров выделил несколько категорий: паспортные сведения — серию, номер, кем и когда выдан, код подразделения; кодовые слова, которые многие банки до сих пор используют как последний рубеж идентификации; а также сведения о родственниках — имена, номера телефонов и места работы.

Эксперт объяснил, что мошенники собирают информацию постепенно, из нескольких разговоров. Например, данные о банке, адресе доставки посылок и школе ребенка в совокупности позволяют создать убедительную легенду. Полученное преступники могут использовать для оформления займов, взлома аккаунтов или шантажа. Главная ошибка, по словам Бедерова, — думать, что мошенник спрашивает что-то одно и сразу применяет: работает принцип мозаики. Сегодня человек подтвердил, что у него карта такого-то банка, завтра — что получает посылки на такой-то адрес, послезавтра — что ребенок ходит в такую-то школу. По отдельности эти данные безвредны, но вместе формируют цифровой профиль.