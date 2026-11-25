В ночь на 25 ноября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Белгородской области, где при ударе FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина, и в Брянской области, где при атаке на частный дом пострадал 52-летний местный житель. В Самарской области силы ПВО отражали массированный налет, в Пензенской области уничтожены шесть БПЛА над Кузнецким районом. Режимы ракетной и беспилотной опасности действовали в Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Орловской и Оренбургской областях.

Белгородская область: раненый мужчина при ударе FPV-дрона по автомобилю

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в селе Косилово FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и шеи бригада скорой помощи транспортировала в областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. За предыдущие сутки, по данным губернатора Александра Шуваева, ВСУ атаковали регион 120 раз, силами ПВО сбиты и подавлены 105 БПЛА, пострадали три мирных жителя.

Брянская область: раненый хозяин дома, 612 сбитых БПЛА за сутки

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил в мессенджере МАКС, что в селе Лужки беспилотник атаковал частный дом. В результате удара ранения получил 52-летний хозяин дома, ему оказана необходимая медицинская помощь. Также зафиксировано несколько атак украинских беспилотников на гражданские объекты: в поселке Белая Березка загорелся частный дом, его 64-летний хозяин ранен.

За прошедшие сутки, по данным губернатора, над Брянской областью уничтожены 612 украинских БПЛА самолетного типа. Режим беспилотной опасности, объявленный днем 24 ноября, был отменен в 5:44 25 ноября.

Самарская область: массированная атака, работа ПВО и сирены

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в ночь на 25 ноября системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников на объекты на территории региона. На территории области включили сирены, работали ПВО и мобильные огневые группы. О беспилотной опасности около 01:00 ночи объявили губернатор и глава Самары Иван Носков. Официальной информации о сбитых дронах, пострадавших и разрушениях к утру не поступало.

Курская область: 134 сбитых БПЛА за сутки, без пострадавших

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за сутки над регионом было сбито 134 беспилотника различного типа. ВСУ 101 раз применяли артиллерию по отселенным районам, шесть раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Погибших и пострадавших нет. Режим беспилотной опасности, действовавший с 14:54 24 ноября, был отменен в 5:45 25 ноября. Ракетная опасность объявлялась в ночь на 25 ноября.

Тульская и Орловская области: ракетная опасность без данных о последствиях

В ночь на 25 ноября ракетная опасность объявлялась в Тульской и Орловской областях. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об угрозе около 02:20 в мессенджере МАКС; на данный момент режим опасности снят. Глава Орловской области Андрей Клычков также сообщал о введении режима. Официальных заявлений о сбитых БПЛА, пострадавших или разрушениях именно за ночь на 25 ноября в проверенных источниках не опубликовано.

Оренбургская область: объявлена опасность атаки БПЛА утром

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев около 05:11 по московскому времени 25 ноября объявил на территории региона опасность атаки БПЛА. Глава региона призвал жителей быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями. О сбитых дронах и последствиях к утру не сообщалось.

Москва и Московская область: 355 БПЛА за сутки, 63 сбиты на подлете

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за сутки было сбито 355 БПЛА, летевших в сторону Московского региона. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах, 63 беспилотника уничтожены на подлете к Москве. В течение ночи мэр последовательно сообщал об уничтожении девяти, затем еще 11 дронов. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Калужская область: 60 сбитых БПЛА за вечер и ночь

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что вечером 24 ноября и ночью 25 ноября над территорией области силами ПВО уничтожены 60 БПЛА. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ограничения в аэропортах

Росавиация в ночь на 25 ноября вводила запрет на прием и выпуск самолетов в восьми аэропортах страны: в Тамбове, Калуге, Саратове, Пензе, Самаре, Ульяновске, Геленджике и Сочи. В Сочи ограничения уже сняты.