Жители Удмуртии в ноябре 2026 года получили платежные документы с повышенными тарифами на коммунальные услуги, вступившими в силу с октября. Рост стоимости связан с увеличением ставки НДС до 22%, износом инженерных сетей, подорожанием материалов и необходимостью индексации зарплат сотрудников, пояснили в «Ижводоканале».

Согласно новым расценкам, кубометр холодной воды подорожал на 15% до ₽54,74. Стоимость электроэнергии для домов без электроплит выросла на 18% и составляет ₽6,80 за кВт·ч. Тариф на вывоз мусора увеличился на 11,3% (до ₽148,38 с человека в многоквартирных домах), а стоимость отопления от «Т Плюс» достигла ₽3604,95 за гигакалорию. Газ для приготовления пищи подорожал на ₽9,5 за кубометр.

Как сообщает Udm-info, ‎реакция собственников на изменения оказалась неоднозначной. Жительница Ижевска Вера Пантелеева, чья квартплата за трехкомнатную квартиру выросла с ₽3,2 тысячи до почти ₽5 тысяч без учета отопления, возмущена ситуацией: «Еще месяца два назад мы платили 3,2 тысячи, за сентябрь уже было 3,9 тысячи. Теперь вот еще на тысячу больше, то есть уже почти 5 тысяч рублей». Пенсионерка Олеся Гарина также опасается зимних платежей: «Нынче даже боюсь, какой будет итоговая сумма за ноябрь, когда отопление дают весь месяц. Пока работа помогает эти расходы закрыть, на одну пенсию не выжить было бы…».

Другие жители считают рост обоснованным. Подписчик паблика «МДПС Ижевск» Родион Р. отметил: «Мы хотим и ремонты труб, и чтобы тарифы не поднимались. Где такое счастье-то встречали? На материалы цены выросли, видели? Я строюсь, видел». Житель Ижевска Николай Потехин, чья квартплата увеличилась на ₽700 (до ₽5300), заметил: «Стало на 700 рублей больше. Безусловно, это неприятно… мы легко отделались».