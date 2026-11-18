В декабре россияне получат квитанции за коммунальные услуги с учетом обновленных тарифов и изменений в порядке начислений, пишет PRIMPRESS. На итоговую сумму повлияют регион проживания, набор услуг и фактическое потребление ресурсов, а также условия предоставления субсидий.

Один из факторов роста расходов — повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 октября 2026 года. Начисления за отопление зависят и от потребления тепла всем домом: если здание оборудовано общедомовым счетчиком, плата рассчитывается по его показаниям, поэтому в холодные месяцы расходы могут вырасти.

В Приморском крае с 1 ноября 2026 года для одиноко проживающих неработающих пенсионеров и семей из неработающих пенсионеров установили два порога расходов на ЖКУ: 10% совокупного дохода при доходе ниже двукратной величины прожиточного минимума для пенсионеров и 15% — при доходе на этом уровне или выше. При этом федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ составляет 22% дохода семьи, а регионы вправе устанавливать более низкие значения. Субсидия компенсирует расходы, превышающие установленный порог, но автоматически ее не назначают: учитываются доходы и состав семьи, площадь жилья и региональные нормативы, а оформить поддержку можно через МФЦ или органы соцзащиты.

Изменились и сроки оплаты. С 1 марта 2026 года платежные документы должны поступать не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, а оплатить ЖКУ без просрочки нужно до 15-го. Таким образом, квитанции за ноябрь придут не позднее 5 декабря, а внести плату потребуется до 15 декабря.