Газ, уголь или тепловой насос? Что выбрать, если магистраль далеко

Выбор отопления частного дома зимой зависит от того, есть ли рядом газовая магистраль: если газ подведен, подключение обычно становится очевидным решением, а когда коммуникации далеко, прокладка может обойтись слишком дорого — и приходится сравнивать альтернативы. Учитывать стоит не только стоимость топлива, но и режим проживания, особенности здания, расходы на оборудование и обслуживание, передает ИА SM-News ⁠.

Для дачи, куда приезжают по выходным, сложная система не нужна — подойдут печь, электрические конверторы или масляные радиаторы. При постоянном проживании важны стабильная температура, автоматическое управление и контроль расходов. Имеет значение и материал: каркасные дома прогреваются быстро, кирпичные и монолитные обладают большей тепловой инерцией.

Теплоэнергетик Игорь Козлов отметил, что газовые системы, электрические котлы и тепловые насосы работают автоматически, а дровяные, угольные и пеллетные котлы требуют загрузки топлива, контроля горения и чистки — в сильные морозы топливо приходится добавлять даже ночью. По ориентировочным расчетам, кВт·ч тепла от магистрального газа стоит около ₽1, от угля — ₽0,8, пеллет — ₽2,8–3, теплового насоса — ₽1,3 при тарифе ₽4 (в Подмосковье около ₽2,7), сжиженного газа — ₽4,4, электричества — ₽8–10. Козлов подчеркнул, что тепловой насос переносит тепло из среды, а не просто преобразует электричество, поэтому дает примерно три кВт·ч тепла на один кВт·ч электричества, хотя в морозы его производительность снижается.