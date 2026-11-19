‎В Петрозаводске жильцы малосемейного общежития на улице Ключевой (Судостроительная, 28) столкнулись с серьезной проблемой отопления. Как сообщает портал « Петрозаводск говорит », температура в некоторых квартирах опустилась до 16 градусов из-за неисправного теплообменника.

Управляющая компания, которая временно обслуживает дом, объясняет ситуацию критическим износом инженерного оборудования. Кроме того, в УК отметили, что задолженность собственников за содержание общего имущества превышает 3 млн рублей. Специалисты «ПетроГиц» уже пытались промыть теплообменник в рамках подготовки к отопительному сезону, однако это не восстановило нормативную работу прибора.

Для решения проблемы управляющая организация предлагает жителям провести общее собрание: утвердить смету на техническую экспертизу оборудования и самостоятельно выбрать подрядчика для проведения ремонта. Тем временем отчаявшиеся жильцы жалуются в социальных сетях, не зная, как согреться с маленькими детьми до устранения аварии.