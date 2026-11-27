В ночь на 27 ноября 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников Вооруженных Сил Украины. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Донецкой Народной Республике, где при ударах БПЛА погибли четыре мирных жителя и еще шесть человек пострадали, включая двоих детей. В Белгородской области при атаке дрона на коммерческий объект в Шебекино ранен местный житель. В Ленинградской области силы ПВО уничтожили 14 БПЛА, в Тульской — четыре. Режимы беспилотной и ракетной опасности действовали в Ленинградской, Калужской, Тульской, Белгородской, Воронежской.

Донецкая Народная Республика: четыре погибших и шесть раненых

Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщило, что в результате атак ударных БПЛА ВСУ погибли четыре мирных жителя, еще шесть человек пострадали, в том числе двое детей. В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на легковой автомобиль погибли двое граждан, их личности устанавливаются. В Никитовском районе Горловки при ударе по легковому автомобилю погибла женщина 1997 года рождения, там же при атаке на открытой местности погиб мужчина 1985 года рождения.

Белгородская область: пострадавший при атаке на коммерческий объект

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Пострадал мирный житель: мужчину с поверхностным осколочным ранением мягких тканей шеи бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, необходимая медицинская помощь оказывается. Во время инцидента произошло возгорание здания и двух транспортных средств. При детонации также повреждены грузовой и легковой автомобили.

Ленинградская область: 14 сбитых БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве региона была объявлена опасность БПЛА, также предупреждено о возможном снижении скорости мобильного интернета. К утру 27 ноября в Ленинградской области сбили 14 беспилотников, атаки продолжались с 3:20 по московскому времени.

Тульская область: четыре сбитых БПЛА, повреждено остекление

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что минувшей ночью силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника в Ефремовском муниципальном округе. Обломки сбитых аппаратов повредили остекление трех частных домов. Пострадавших нет.

Воронежская область: угроза прямой атаки в двух районах

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что Бобровский и Бутурлиновский районы оказались под угрозой непосредственного удара БПЛА в ночь на 27 ноября. В районах сработали сирены: в Бобровском — в 23:41, в Бутурлиновском — в 00:25. В 01:32 губернатор сообщил об отмене непосредственных опасностей и напомнил, что общая беспилотная угроза все еще действует на территории всей области.

Калужская область: ракетная опасность утром, режим БПЛА сохраняется

Утром 27 ноября Калужская область получила предупреждение о ракетной угрозе — в 5:00 территория региона оказалась под угрозой ракетной опасности. Отбой прозвучал примерно через 40 минут. Режим беспилотной опасности в Калужской области на тот момент еще не был отменен.

Аэропорты: ограничения утром 27 ноября

Утром 27 ноября ограничения на полеты ввели в аэропортах Пулково, Пскова и Калуги. Вечером 26 ноября Росавиация также вводила временные ограничения в аэропорту Геленджика (18:00 мск) и Калуги (23:44 мск). Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжали принимать и отправлять рейсы, несмотря на сложные погодные условия.