В Красноярском крае из-за гололеда и неблагоприятной погоды ограничили движение пассажирского транспорта в Дзержинско-Тасеевском, Курагинском и Боготольском муниципальных округах. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.

В Дзержинско-Тасеевском округе запрет действует более чем на десяти дорогах, в том числе на маршрутах Канск — Тасеево — Устье, Тасеево — Верхний Канарай и Ялай — Предивинск, а также на подъездах к Веселому, Троицку, Бакчету, Мурме, Бартанасу, Данилкам и Струково. В Курагинском округе ограничения введены на всех автодорогах.

Меру приняли для безопасности движения и профилактики ДТП. В Госавтоинспекции отметили, что на этих участках сохраняется сложная дорожная обстановка, и призвали водителей и перевозчиков быть особенно внимательными. Жителей и гостей округов просят учитывать запреты при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.