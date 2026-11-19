Музыкальный критик Евгений Бабичев выразил сомнения в успехе будущего мюзикла певца SHAMAN, если в постановке не будут использованы его известные хиты. В беседе с изданием « Абзац » эксперт предупредил, что одной креативной идеи и оригинального сюжета для привлечения широкой аудитории может быть недостаточно.

«Нет опоры на хиты, соответственно, это минус зрительский интерес. Тогда мюзикл обречен, он очень быстро заглохнет, потому что на него просто не будут ходить», — пояснил Бабичев.

Он отметил, что долгоиграющие спектакли-адаптации успешны именно благодаря узнаваемой истории и популярной музыке. По мнению критика, SHAMAN совершает ошибку, делая ставку исключительно на новый материал, так как главным вопросом остается музыкальная основа проекта.

Ранее сам артист сообщил РИА «Новости» о планах создать мюзикл под рабочим названием «Любовь». На данный момент у него есть только концепция, а написание музыки еще предстоит.