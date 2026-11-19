Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью подкасту «Антропология» прокомментировал отношения с бывшей супругой Полиной Дибровой и ее новым избранником. В беседе, прошедшей в присутствии его нынешней партнерши, нутрициолога Екатерины Гусевой, шоумен критически отозвался об образе жизни экс-супруги, иронично назвав ее путешествия «дурацкими покатушками на Мальдивы».

Поводом для обсуждения стало реалити-шоу о здоровом образе жизни «Перезарядка», которое снимается в особняке Диброва. Ведущий отметил, что после ухода Полины из дома в нем «заехала съемочная группа». Интервьюер упомянул, что Полина отказалась участвовать в проекте, объяснив это тем, что галантность Диброва может быть воспринята ее новым партнером как ухаживание и вызвать ревность. Эта формулировка возмутила телеведущего, который заявил, что в рамках шоу обязательно пригласит бывшую жену с детьми, подчеркнув, что это и ее дом тоже.

‎Кроме того, Дибров и Гусева обсудили изменения в образе жизни шоумена. 67-летний артист признался, что для похудения использует отечественные препараты, применяемые при диабете, что, по его словам, положительно сказывается не только на весе, но и на «интересе к жизни». Гусева, выступающая продюсером проекта, добавила, что потеря веса дает человеку больше энергии благодаря правильному подходу, а не только физиологическим эффектам.