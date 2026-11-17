Мастер спорта международного класса Оксана Яшанькина опубликовала в социальных сетях совместную фотографию с актерами Данилой Козловским и Оксаной Акиньшиной, а также со своим супругом Дмитрием. 50-летняя чемпионка Европы по спортивной гимнастике, продолжающая активную карьеру тренера и участницы шоу «Титаны», отметила, что знаменитые гости посетили ее тренировку. Яшанькина подчеркнула важность поддержки близких людей в спорте и поблагодарила артистов за доверие.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию в комментариях. Некоторые пользователи позволили себе язвительные замечания в адрес личной жизни Оксаны Акиньшиной, намекнув на количество ее браков. Гимнастка жестко пресекла подобные выпады, заявив, что статус отношений не имеет значения, когда люди счастливы. Другая критикующая пользовательница обвинила спортсменку в чрезмерной обработке фотографий. В ответ Яшанькина назвала оппонентку «сказочницей», которой тяжело видеть чужое счастье, и посоветовала беречь здоровье от собственной желчи.

На фоне скандала в соцсетях стоит отметить текущие семейные обстоятельства героев поста. Оксана Акиньшина недавно стала матерью в четвертый раз: 6 мая у нее родился сын Лео от Данилы Козловского. Ранее у актрисы есть трое детей от предыдущих браков, двое из которых проживают за границей с отцом. У самого Козловского также есть шестилетняя дочь Ода Валентина от модели Ольги Зуевой. Недавно мать девочки обратилась в суд с иском о взыскании алиментов, заявив об отсутствии финансовой поддержки со стороны отца ребенка, который сейчас находится в новых отношениях.