Глава новосибирского «Союза отцов» Сергей Майоров поддержал инициативу запретить шоу о ранней беременности вроде «Мамы в 16». Об этом он рассказал в беседе с изданием «Сиб.фм» .

Идея убрать из телеэфира программы о ранней беременности и неблагополучных семьях ранее прозвучала в Госдуме. Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила ТАСС, что такие передачи вредят молодежи и навязывают искаженный взгляд на семью, тогда как каналы должны показывать позитивные примеры, а не маргинальные истории.

Сергей Майоров полностью солидарен с этой оценкой. Он убежден, что подобные проекты штампуют ради охватов и острых сюжетов, делая ставку на скандальность. По словам собеседника издания, отказ от таких программ не принесет никакого ущерба: уже через два-три месяца зрители забудут об их существовании. Майоров добавил, что федеральному эфиру нужны созидательные смыслы, поскольку подростки легко впитывают увиденное на экране и нередко начинают копировать чужое поведение.

Говоря о самой ранней беременности, представитель «Союза отцов» подчеркнул, что рожать детей лучше осознанно — уже после наступления совершеннолетия. Вместе с тем как православный христианин он выступает категорически против прерывания беременности, считая ребенка божьим даром. Майоров уверен, что девушек, оказавшихся в такой ситуации, нельзя травить или оставлять без поддержки — обществу важно помогать им, а родителям стоит заранее выстраивать воспитание так, чтобы материнство приходило в зрелом возрасте.

Даже если авторы передач поднимают реальные трудности юных мам — например, ссоры с семьей или нестабильные отношения с партнером, — это не задача телевидения. По мнению Майорова, подобными историями должны заниматься психологи и профильные службы, а не развлекательный эфир, который «просто пытается манипулировать темой ради заработка». Девушкам в сложной ситуации, считает он, нужно идти вместе с родителями в женскую консультацию и за помощью к специалистам, а не становиться героями телеэфира.