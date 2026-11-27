У женщины воды отошли на 20-й неделе, и это ставило под угрозу рождение малыша. Акушеры-гинекологи работали с пациенткой круглосуточно 126 суток, и мальчик родился вовремя без осложнений. Вес новорожденного составил 3,76 кг, рост 54 см, его назвали Иваном. Артюхов отметил, что в округе это первый подобный случай. По его словам, перинатальную службу развивают так, чтобы даже самую сложную беременность можно было вести рядом с домом и семьей. Он поблагодарил врачей за профессионализм и внимание к каждой пациентке.