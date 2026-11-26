В Крыму почти треть женщин, обратившихся за абортом, решили сохранить беременность. Данные на конференции «Сохраним жизнь» привел заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский. Событие обсуждали охрану материнства, профилактику абортов и помощь женщинам в трудных обстоятельствах, сообщает Общественная палата Республики Крым.

По словам Лясковского, из 1066 женщин, обратившихся за абортом за первые девять месяцев 2026 года, 319 передумали. Специалисты связывают результат с работой врачей, психологов и социальных служб, которые помогают оценить ситуацию и узнать о доступной поддержке.

На конференции выступили председатель комиссии Общественной палаты по образованию Наталья Резниченко и член палаты Валентина Радзивил. Участники рассмотрели консультирование перед отказом от беременности, социальную и психологическую помощь, меры по формированию ответственного отношения к репродуктивному здоровью. Они говорили о необходимости укреплять взаимодействие медицинских учреждений, соцзащиты, общественных объединений и власти, чтобы женщина получала помощь от первого обращения до послеродового сопровождения.

Профильные структуры заявили, что работа продолжится: планируется увеличить число консультационных пунктов, расширить просвещение и запустить новые формы адресной помощи.