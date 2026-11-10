Шесть лисиц под отстрел: на Орловщине вводят меры из-за бешенства

В Сосковском районе Орловской области до 8 декабря отстреляют шесть лисиц — по две особи на трех территориях. Приказ издал региональный департамент надзорной и контрольной деятельности. Причина — угроза распространения бешенства и ликвидация эпизоотического очага: ранее указом губернатора в Рыжковском сельском поселении ввели карантин.

Очагом признали участок 6 кв. м, где нашли труп дикой лисы с бешенством. Неблагополучными объявили деревни Ефимовку и Печки, Бородинку и прилегающие территории в радиусе 3 км.

Охотиться разрешено в закрепленных угодьях областного общества охотников и рыболовов, Заводского отделения организации ветеранов Афганистана и в общедоступных угодьях района. Использовать можно огнестрельное оружие, но так, чтобы не вредить другим животным; тушки уничтожат по ветеринарным правилам. Заявления на разрешения принимают до 30 ноября, нужны охотбилет и квитанция об уплате ₽650.

На время карантина в неблагополучных пунктах запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с животными, их вывоз и отлов диких зверей для зоопарков. Ветеринары проводят подворные обходы и вакцинацию, а глав поселений обязали отлавливать безнадзорных животных. Бешенство смертельно опасно для человека, поэтому после укуса нужно немедленно обратиться за антирабической помощью.