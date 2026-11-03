Рак легких остается главным онкологическим заболеванием среди российских мужчин, а у курильщиков риск заболеть выше в 6–7 раз. Об этом рассказала врач-пульмонолог Елена Амосова, отметив, что ранняя диагностика и полный отказ от сигарет остаются главными способами защиты, передает Бел.Ру .

Врач опровергла миф об инфекционной природе рака: раковые клетки в спящем состоянии присутствуют у каждого здорового человека, но под контролем иммунитета не причиняют вреда. Опасность возникает под воздействием канцерогенов, наследственной предрасположенности и хронических болезней легких.

Курильщики вдыхают около ста химических элементов, включая радиоактивный полоний, а до 80% вредных соединений попадает в воздух, поэтому страдают и пассивные курильщики. Чаще диагноз ставят мужчинам со стажем курения от 20 лет. На начальных стадиях болезнь почти не проявляется, и многие годы воспринимают утренний кашель как норму, обращаясь к врачу поздно — при мокроте с кровью, болях в груди, слабости и субфебрильной температуре. На поздних стадиях операция помогает лишь шестой части заболевших.

Онкомаркеры при раке легких не работают: показатели искажаются при любом воспалении. Надежным методом скрининга остается ежегодная флюорография, а при сомнениях врач направляет на компьютерную томографию и анализ мокроты. При раннем выявлении выживаемость высокая: пациенты живут и с одним легким. Пульмонолог призвала не откладывать визит при затяжном кашле, одышке, хрипах и частых ОРВИ.