«Черная дыра» против рака: в Китае испытали устройство для фильтрации крови

Китайские исследователи разработали устройство, которое удаляет из крови опухолевые клетки, провоцирующие метастазы. О результатах эксперимента сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на South China Morning Post.

Разработку под руководством специалистов Шанхайского университета Цзяотун назвали «черной дырой». Принцип работы прост: кровь прогоняют через микроскопические каналы, где антитела цепляют клетки с белком EpCAM, а очищенную жидкость возвращают обратно в организм. В ходе испытаний при низкой скорости потока прибор задерживал более 99% клеток человеческого рака молочной железы. При увеличении скорости эффективность снижалась примерно до 95%.

Эксперименты на мышах в сочетании с химиотерапией показали замедление рецидива и рост выживаемости. При этом ученые подчеркивают: технология пока проверена только в лабораторных условиях и на грызунах. Следующий этап — опыты на крысах. Исследователям предстоит увеличить объем обрабатываемой крови и убедиться в безопасности повторных процедур.

Тем временем руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан Ольга Малиновская напомнила, что после 40 лет стоит регулярно проходить обследования для раннего выявления колоректального рака.