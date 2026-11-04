Кашель, который не проходит: почему в Якутии рак легкого выявляют слишком поздно и как это изменить

Затяжной кашель далеко не всегда объясняется «остаточными явлениями» после простуды: иногда он становится первым сигналом серьезного заболевания, требующего немедленной диагностики. Об этом предупредила врач-рентгенолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сардана Власова, передает ИА ЯСИА⁠ .

Рак легкого остается одной из самых распространенных и опасных онкологических патологий, а в Якутии занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости, опережая рак молочной железы и печени. Главная опасность в том, что на ранних стадиях болезнь часто протекает бессимптомно, и опухоль размером 1–2 см можно обнаружить только при целенаправленном обследовании.

Насторожить должны боль в груди, усиливающаяся при глубоком вдохе или кашле, одышка и свистящее дыхание, немотивированная потеря веса и постоянная слабость, а также охриплость голоса без признаков простуды. В группе особого риска — курильщики, включая пассивных, работники вредных производств с контактом с асбестом, угольной пылью и выхлопными газами, люди с хроническими болезнями легких (ХОБЛ, перенесенный туберкулез) и те, чьи близкие родственники сталкивались с онкологией.

При длительном кашле самодиагностика недопустима. Обследование начинается с доступных методов: флюорографии или рентгенографии грудной клетки, которую взрослым стоит проходить ежегодно; компьютерной томографии, выявляющей даже небольшие опухоли, невидимые на рентгене; бронхоскопии с возможностью биопсии; цитологического исследования мокроты; ПЭТ-КТ для уточнения стадии. Для людей с большим стажем курения может применяться низкодозная КТ. Как отметила Власова, регулярная профилактика снижает риск осложнений и сохраняет качество жизни: рак легкого, выявленный на I–II стадии, поддается лечению, поэтому откладывать визит к врачу при непроходящем кашле нельзя.