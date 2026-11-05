Зачем молиться об умерших: священник объяснил смысл Дмитриевской субботы

Священник Бородин: молитва об умерших в Дмитриевскую субботу принесет прощение

Общество

7 ноября 2026 года православные отметят Дмитриевскую субботу — день поминовения умерших. Об этом сообщает СтальМедиа. Настоятель храма святых Космы и Дамиана на Маросейке священник Федор Бородин объяснил, что, по вере церкви, молитва может облегчить участь усопших и принести прощение грехов.

Традиция, по его словам, возникла в память о воинах, павших на Куликовом поле в 1380 году. Первую панихиду отслужил Сергий Радонежский в Троицком монастыре — будущей Троице-Сергиевой лавре.

Дмитриевская суббота предшествует дню памяти великомученика Дмитрия Солунского 8 ноября; в его честь князь Дмитрий Донской получил имя при крещении. В 2027 году поминовение пройдет 6 ноября. В пятницу вечером верующие приходят на парастас — поминальную службу, подают записки с именами, а утром в субботу — на литургию и панихиду.

Историк похорон Михаил Питателев рассказал, что в советские годы люди часто ограничивались уборкой могил и поминальной трапезой, поскольку храмов было мало. После празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году началось восстановление храмов, и верующие стали приходить туда в памятные дни.

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