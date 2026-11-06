«Без веры таинство не имеет силы»: священник назвал два случая, когда грехи не отпускают

Священник Русской православной церкви Иван Листовой разъяснил, в каких случаях верующие не получают отпущения грехов на исповеди. По его словам, есть две основные причины, которые препятствуют этому. Первая — отсутствие веры: священнослужитель подчеркнул, что верующие совершают покаяние только по вере, поэтому без нее таинство не имеет силы.

Вторая причина — неискренность. Человек часто признает поступок греховным, но при этом не испытывает настоящего раскаяния. Если священник видит искреннее сожаление, верующий называет грех на исповеди и читает разрешительную молитву — тогда наступает прощение. Пока же человек продолжает жить в грехе и отказывается от покаяния, он лишает себя возможности получить прощение от Бога, пишет «Медиапоток». Таким образом, по словам священника, решающее значение имеют не формальное перечисление поступков, а вера и подлинное раскаяние.