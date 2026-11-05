«Господь не открывает всех подробностей»: зачем людям оставили свободу выбора и веру

Церковь не нуждается в доказательствах существования загробной жизни. Об этом заявил протоиерей Константин, комментируя сообщения о том, что в США нашли подтверждения жизни после смерти. Его слова приводит ИА «Кулик».

По мнению священнослужителя, получить стопроцентные доказательства загробной жизни невозможно: Господь не открывает людям всех подробностей иного мира, чтобы сохранить за ними свободу выбора и веру. Он также допустил, что некоторые могут использовать сведения о загробной жизни в собственных целях, и подчеркнул, что современные представления о ней основаны на религиозных убеждениях.

Главным доказательством существования загробной жизни для церкви, как отметил протоиерей, остается Воскресение Христово, о котором говорит множество свидетельств. Вместе с тем священник предостерег, что существуют ложные чудеса и доказательства, и призвал проявлять осторожность в подобных вопросах. Таким образом, по словам Константина, вера не требует лабораторного подтверждения, а любые громкие «доказательства» стоит оценивать критически.