«Законное дело милосердия»: священники объяснили, почему усыпление тяжелобольного питомца не считается грехом

Священники Русской православной церкви считают, что усыпление тяжелобольного питомца ради избавления его от мучений не является грехом. Об этом сообщает дзен-канал « Торжество православия ». По словам священнослужителей, домашние животные становятся настоящими членами семьи, однако человек все же стоит выше животного.

В церкви отметили, что, в отличие от людей, животные не наследуют спасения, поэтому продлевать их страдания нет смысла. Священники объяснили: если у животного есть душа, то она в крови; человеку сопротивляются эвтаназии, потому что Бог дает время для покаяния, а животные спасения не наследуют.

Если смерть проходит в тяжелых мучениях, гуманнее ее прервать и не мучить животное — в животном мире слабых уничтожают сами животные. При этом в церкви признали, что люди сильно привязываются к питомцам и тяжело переживают их уход, но правильнее облегчить страдания животного. По словам священника, страдания ничего не прибавляют к вечной участи, которой у животного нет, а усыпление — законное дело милосердия.