«Людям не дано знать»: священник объяснил, почему гадания о дате смерти бессмысленны

Дата смерти человека не определена заранее, а попытки узнать ее с помощью гаданий или магических обрядов лишены смысла. Об этом изданию « Петербург2 » рассказал православный священник Владислав Береговой, объясняя христианский взгляд на судьбу и свободу выбора.

По его словам, христианское вероучение не предполагает существования заранее определенного жизненного пути, который человек не способен изменить: напротив, большое значение придается личным решениям, поступкам и ответственности за собственную жизнь.

Береговой подчеркнул, что православные верующие не придерживаются фаталистических представлений. В основе христианского понимания человеческой жизни лежат вера в Божью волю и признание свободы выбора: человек сам принимает решения, влияющие на его дальнейшую жизнь, поэтому утверждения о неизбежности всех будущих событий противоречат религиозной позиции. Отдельно священник остановился на попытках определить дату смерти при помощи гадалок, колдунов и других людей, утверждающих, что обладают сверхъестественными способностями. По его мнению, такие обращения не дают достоверных сведений о будущем, и искать ответы на подобные вопросы в магических практиках не следует. При этом он разграничил человеческие возможности и религиозное представление о Божественном знании: людям не дано заранее знать момент завершения земной жизни.

Береговой также обратил внимание на различие между научным и религиозным подходами к смерти. С биологической точки зрения смерть связана с прекращением жизнедеятельности организма, а в христианском понимании окончание земной жизни рассматривается как переход к иному этапу существования души. Поэтому, считает священник, важнее не пытаться выяснить дату собственной кончины, а задумываться о том, как человек проводит отпущенное время: уделять внимание поступкам, стремиться к честной жизни и соблюдать нравственные принципы. Он также пояснил, что не стоит воспринимать смерть исключительно как наказание со стороны Бога — в изложенной им трактовке завершение земного пути связано с переходом души к следующему этапу существования.