«Разлука не навсегда»: священник ответил, встретимся ли мы с мамой после смерти

Со смертью тела душа человека не исчезает — жизнь продолжается в вечности, напомнил священник Антоний Скрынников, отвечая на вопрос, можно ли после смерти увидеть свою маму. Его ответ публикует портал «Православие и мир». По словам священнослужителя, главное, что живые могут сделать для умерших близких, — искренне молиться за них, прося у Бога прощения их грехов и милости.

Отвечая на главный вопрос, Скрынников отметил, что Церковь верит: после смерти родные души могут встретиться и снова быть вместе. Эта вера даёт надежду, что разлука с близкими не навсегда. Пока же, добавил священник, важно молиться за ушедших, хранить светлую память о них и продолжать жить.

Таким образом, по его словам, ответ на вопрос о встрече строится не на обещании точной даты, а на вере в продолжение жизни души и на молитвенной связи живых с умершими.