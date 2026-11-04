«Это колдовство»: священник предупредил об опасности разговоров с умершими на кладбище

Священник Кречетов: попытки общаться с умершими на кладбище относят к колдовству

Общество

Православный священник Ульян Кречетов предостерег верующих от попыток вступать в контакт с душами умерших родственников на кладбище. По его словам, подобные практики относятся к колдовству и могут представлять духовную опасность: человек, пытающийся общаться с неизвестными силами, рискует попасть под влияние нечистых духов.

Священнослужитель подчеркнул, что лучший способ проявить любовь и заботу об усопших — не пытаться вызвать их на разговор, а молиться за них. Именно молитва, по словам Кречетова, является правильным христианским способом поминовения умерших и духовной помощью их душам. Об этом пишет ИА ЕЛЬ.

Таким образом, по мнению священника, разговоры с умершими на кладбище не имеют ничего общего с христианским поминовением и несут духовный риск, тогда как молитва остается безопасным и правильным способом выразить заботу об ушедших.

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