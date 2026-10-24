Осенняя корректировка рациона нужна не всем домашним животным: все зависит от образа жизни питомца и погоды. Об этом Агентству городских новостей « Москва » рассказала доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

По ее словам, очень подвижным собакам, которые много гуляют и играют на улице, может понадобиться больше калорий: на холоде спорт и долгие прогулки требуют дополнительной энергии. Обычно калорийность их рациона увеличивают примерно на 15–20% с учетом активности и состояния здоровья.

Единого температурного порога, при котором собака начинает мерзнуть, нет. Устойчивость к холоду зависит от возраста, типа шерсти, размера и здоровья. У щенков терморегуляция еще недостаточно развита, а у пожилых питомцев уменьшается мышечная масса, помогающая вырабатывать тепло. Собаки с густым подшерстком — хаски, самоеды, маламуты — переносят холод лучше короткошерстных, таких как доберманы, французские бульдоги и мопсы. Мелкие породы мерзнут сильнее крупных. Особое внимание нужно животным с ослабленным здоровьем: при сердечно-сосудистых, неврологических заболеваниях и диабете они более чувствительны к холоду. Температура, при которой питомец мерзнет, у каждого своя: она зависит от образа жизни, адаптации и влажности воздуха — минус 5 в сыром Санкт-Петербурге и в сухом Екатеринбурге ощущаются по-разному.

У кошек и собак, живущих в квартире, потребность в энергии осенью не повышается: в помещении комфортная температура. Напротив, прогулки становятся реже и короче, питомец меньше двигается — можно рассмотреть снижение калорийности рациона, чтобы не набрал вес. Особенно это актуально для стерилизованных животных, склонных к ожирению. Порцию корректируют постепенно, не более чем на 5%, и лучше определять норму с ветеринаром: снижается не только калорийность, но и количество питательных веществ. Короткошерстным и мелким питомцам эксперт советует подобрать одежду для прогулок — куртки, комбинезоны и обувь для лап, а в дождливый сезон водоотталкивающие плащи.