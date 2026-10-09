Первая в России больница для дельфинов открылась в Анапе: как она устроена?

Телеканал «Краснодар»: в Анапе открылась больница для дельфинов

Общество

В Анапе открылась первая в России больница для дельфинов. Об этом сообщает телеканал «Краснодар». Центр расположился в поселке Супсех и предназначен для диагностики, лечения и реабилитации пострадавших животных.

Новый стационар создан для оказания экстренной помощи дельфинам. Ранее без полноценного лечения их часто не удавалось выходить. Центр представляет собой крытый бассейн длиной 10 метров, оснащенный современным оборудованием и гидравлической платформой. За здоровьем животных будут следить ветеринары, а также волонтеры и другие специалисты. Открытие больницы дает возможность проводить полный цикл восстановления морских млекопитающих.

Читайте также

В Подмосковье случился хрустящий бум: жители выбрали самые популярные десерты на праздники

В Подмосковье случился хрустящий бум: жители выбрали самые популярные десерты на праздники

Роспотребнадзор сообщил о последствиях скандального видео из ресторана во Владивостоке

«Боимся вечерней смены»: магазины Забайкалья будут закрывать в 18:00 из-за медведей

«Боимся вечерней смены»: магазины Забайкалья будут закрывать в 18:00 из-за медведей

Зумеры стали чаще выбирать муассанит вместо бриллиантов для помолвочных колец

Вспышка, взрыв и огонь на высоте 135 метров: очевидцы сняли пожар на Южном мосту Киева

«Нужно ли воздерживаться супругам?»: как готовиться к причастию без семейных конфликтов

«Список и бюджет». Россиянам посоветовали покупать новогодние подарки в октябре

«Список и бюджет». Россиянам посоветовали покупать новогодние подарки в октябре

Более 100 тысяч долгожителей Москвы и Подмосковья получают поддержку Соцфонда: кому и сколько платят?

Более 100 тысяч долгожителей Москвы и Подмосковья получают поддержку Соцфонда: кому и сколько платят?

ГТЛК сменила «прописку»: компания переехала из Салехарда в Великий Новгород

До 800 тысяч рублей: какие штрафы правительство предложило резко увеличить

Эмоциональное заедание: как отличить голод от тревоги и разорвать замкнутый круг

Эмоциональное заедание: как отличить голод от тревоги и разорвать замкнутый круг

Evolute снизил цены на кроссоверы: на каких версиях можно сэкономить сотни тысяч

Добавьте mosregtoday.ru в избранное