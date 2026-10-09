Первая в России больница для дельфинов открылась в Анапе: как она устроена?

В Анапе открылась первая в России больница для дельфинов. Об этом сообщает телеканал « Краснодар ». Центр расположился в поселке Супсех и предназначен для диагностики, лечения и реабилитации пострадавших животных.

Новый стационар создан для оказания экстренной помощи дельфинам. Ранее без полноценного лечения их часто не удавалось выходить. Центр представляет собой крытый бассейн длиной 10 метров, оснащенный современным оборудованием и гидравлической платформой. За здоровьем животных будут следить ветеринары, а также волонтеры и другие специалисты. Открытие больницы дает возможность проводить полный цикл восстановления морских млекопитающих.