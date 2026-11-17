В Курской области прокуратура начала проверку факта нецелевого расходования ₽200 млн на разработку документации, которая так и не была использована. Об этом на еженедельном заседании регионального правительства сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, передает vKurske.com ⁠.

Контрольно-счетная палата выявила данные траты, после чего материалы были переданы в надзорное ведомство. Помимо финансового инцидента, власти обсудили острые проблемы в сфере ЖКХ. Региональное министерство объясняет текущие сбои в отоплении завоздушенностью систем, однако ситуация усугубляется высокой изношенностью сетей. За неделю в городе устранили 46 разрытий, но появилось 43 новых.

Губернатор поручил создать рабочую группу и провести срочное совещание с представителями «РИР-Энерго» для принятия радикальных мер. В условиях угрозы обстрелов региональные власти формируют резерв источников питания для обеспечения теплом при чрезвычайных ситуациях, а ремонтные бригады переведены в режим повышенной готовности. На повестке также оказались социальные вопросы.

Правительство проверит жалобы родителей на высокие финансовые взносы в детско-юношеской спортивной школе № 4. Губернатор инициировал жесткие переговоры с подрядчиком из-за нарушений при капитальном ремонте детских садов № 40 и № 128. Кроме того, пресечено строительство модульной АЗС в поселке имени Маршала Жукова: объект не может функционировать на данном участке. Жителям Льгова обещана комплексная помощь, пробы уже направлены в Роспотребнадзор.