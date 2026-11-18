Поездки в Москву популярны у жителей Челябинской области: только за прошлый год южноуральцы совершили в столицу 376 тысяч поездок, а за первые шесть месяцев 2026-го — 167 тысяч. При этом москвичи тоже стали чаще выбирать для отпуска Южный Урал — особой популярностью пользуются национальные парки и горные озера региона.

Начальник Главного управления координации развития туризма в Челябинской области Анастасия Понькина обратила внимание, что регион очень гостеприимный и ему есть что показать путешественникам. Она добавила, что в следующем году Челябинск станет культурной столицей России, и это дополнительная возможность познакомить гостей с историей, культурой и туристическим потенциалом области.

В ведомстве выразили надежду, что профессиональное туристическое сообщество расширит контакты и договорится о реализации совместных проектов. Первые шаги уже сделаны: во время встречи состоялись деловые переговоры между туроператорами Москвы и Челябинской области.