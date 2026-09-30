Даже на смертном одре: священник рассказал, когда грех может быть прощен

Протоиерей Рыбаков: нет неискупляемых грехов при покаянии даже на смертном одре

Общество

Протоиерей Виталий Рыбаков, священнослужитель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в городе Рыбное, заявил «Абзацу», что в христианстве нет неискупляемых грехов при условии искреннего раскаяния. По его словам, главное для прощения — осознать ошибки и полностью прекратить злые дела. Искреннее обращение к Богу освобождает от последствий прошлых прегрешений, кроме случая, когда человек остается нераскаянным до конца жизни.

Отец Виталий привел формулу: «нет греха непрощаемого, кроме греха нераскаянного». Он пояснил, что нераскаянный грех неискупленный, а раскаянный искуплен кровью Христа на кресте. В христианстве действуют две воли — Бога простить и человека быть прощенным, и только при их сочетании происходит прощение. Священник подчеркнул, что подлинное покаяние требует не просто слов, а реального изменения жизни и добрых дел. Для духовной опоры он посоветовал молитву «Отче наш» или Иисусову молитву.

«Суть христианского учения в том, чтобы мы исправились. Проповедь Христа начинается со слов: „Покайтесь“, что в правильном переводе означает „изменитесь, исправьтесь“. Если человек даже на смертном одре искренне раскаялся, у него есть возможность получить прощение», — заключил протоиерей.

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