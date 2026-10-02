Священники в Мордовии развеяли церковные мифы: что оказалось суеверием?

В Мордовии священнослужители провели с молодежью беседу о церковных мифах и суевериях. Как сообщили «Патриоты Мордовии» 1 октября, просветительская встреча прошла в молодежном центре, передает « МордовМедиа⁠ ».

Участникам объяснили, что относится к христианскому вероучению, а что является народными приметами, человеческими домыслами и псевдоцерковными правилами. Организаторы отметили, что с подобными суевериями часто сталкиваются люди, только начинающие ходить в храм. Какие именно мифы разбирались, не уточняется.

На вопросы молодежи отвечали настоятель храма Святой Мученицы Татьяны иерей Георгий Горюнов и клирик кафедрального собора Святого Праведного Феодора Ушакова иерей Максим Артемьев. Беседа «Церковные мифы и суеверия» состоялась в рамках программы «У истоков веры».