Священники в Мордовии развеяли церковные мифы: что оказалось суеверием?

«Патриоты Мордовии»: священники разобрали с молодежью церковные мифы

Общество

В Мордовии священнослужители провели с молодежью беседу о церковных мифах и суевериях. Как сообщили «Патриоты Мордовии» 1 октября, просветительская встреча прошла в молодежном центре, передает «МордовМедиа⁠».

Участникам объяснили, что относится к христианскому вероучению, а что является народными приметами, человеческими домыслами и псевдоцерковными правилами. Организаторы отметили, что с подобными суевериями часто сталкиваются люди, только начинающие ходить в храм. Какие именно мифы разбирались, не уточняется.

На вопросы молодежи отвечали настоятель храма Святой Мученицы Татьяны иерей Георгий Горюнов и клирик кафедрального собора Святого Праведного Феодора Ушакова иерей Максим Артемьев. Беседа «Церковные мифы и суеверия» состоялась в рамках программы «У истоков веры».

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