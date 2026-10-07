«Красная нить» не спасет: священник объяснил, почему обереги несовместимы с верой

Священник Александр Ермолин объяснил православный взгляд на колдовство, «подклады» и представления о «родовых грехах». По его словам, верующему человеку не стоит бояться подобных воздействий, если он живет церковной жизнью и доверяет Богу, передает « Фома ».

Священник напомнил, что Христос призывает только веровать, и в Писании нет критериев защиты от зла. Однако вера требует дел: ходить в храм, молиться, жить церковной жизнью. Тогда, по словам Ермолина, никакие колдуны не страшны.

Ермолин подчеркнул, что в православной традиции нет учения о родовых грехах: каждый отвечает только за свои поступки. Все люди несут отпечаток первородного греха как потомки Адама, но при крещении этот грех прощается лично человеку, а не всему роду. Помочь усопшим родственникам можно молитвой — на Литургии, панихиде и дома.

Использование «красной нити», «глаза Фатимы» и других оберегов священник назвал несовместимым с православной верой. Он сравнил это с тушением костра бензином, отметив, что никаких оберегов в жизни православного христианина быть не может. Что касается «подкладов», для верующего они не должны иметь силы, но только если человек верит Богу, а не «красной нитке».

Ермолин уверен, что помочь столкнувшимся с колдовским воздействием может только Церковь, остальные лишь навредят. Он назвал путь: исповедь, Причастие, утренние и вечерние молитвы, пост по средам и пятницам. Тяжелый, но единственно правильный, по его словам.