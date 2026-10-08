«Могут быть провокационные вопросы»: митрополит Меркурий о том, зачем священники идут к детям в школы

Митрополит Меркурий: священники говорят со школьниками о семье и предательстве

Общество

В Ростове священники участвуют в «Разговорах о важном» уже в 70 школах. Изначально проект охватывал лишь 15 учебных заведений. Об этом на пресс-конференции в информцентре «ТАСС Юг» сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. По его словам, к инициативе присоединились Батайск, Аксай, Азов, Миллерово и Волгодонск, передает Donnews.ru.

На встречах с детьми обсуждают семью, дружбу, любовь, предательство, Родину и патриотизм. Меркурий подчеркнул, что задача церкви в школе — не преподавать закон Божий, а помогать детям учиться думать и оценивать свои поступки. При этом священники говорят с учениками с позиции христианского учения.

«Мы говорим обычным человеческим языком, но опираясь на базу Священного Писания и Священного Предания», — пояснил он.

Кандидатуру каждого священника отдельно обсуждают с областным министерством образования. По словам митрополита, для общения с детьми нужны образование и опыт.

«Могут быть и провокационные вопросы, и священник должен знать, как на это реагировать», — пояснил Меркурий.

Для подготовки к занятиям создается методический кабинет, где разбирают вопросы школьников и обсуждают ответы на них. Священники также делятся опытом проведенных встреч.

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