Годовалая девочка погибла в Кутузовском тоннеле Москвы: что известно об аварии?
АГН «Москва»: годовалая девочка погибла в ДТП в Кутузовском тоннеле
В Кутузовском тоннеле на западе Москвы произошло ДТП, в котором погибла годовалая девочка. По предварительным данным, автомобиль врезался в препятствие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.
Собеседник агентства уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.