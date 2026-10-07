Годовалая девочка погибла в Кутузовском тоннеле Москвы: что известно об аварии?

АГН «Москва»: годовалая девочка погибла в ДТП в Кутузовском тоннеле

Безопасность

В Кутузовском тоннеле на западе Москвы произошло ДТП, в котором погибла годовалая девочка. По предварительным данным, автомобиль врезался в препятствие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.

Собеседник агентства уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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