Наезд на школьника в Мытищах: что известно о состоянии мальчика на самокате?

МВД Подмосковья: Volkswagen сбил 13-летнего мальчика на самокате в Мытищах

Общество

В Мытищах автомобиль Volkswagen сбил 13-летнего мальчика, который пересекал дорогу на электросамокате. Подросток госпитализирован. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью, ДТП произошло около 14:05 возле одного из домов на улице Коминтерна.

По предварительной информации, 60-летний водитель за рулем Volkswagen совершил наезд на электросамокат, на котором мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии подростка доставили в больницу. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

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