Четыре авто повреждены: водитель Toyota сбежал с места аварии в Москве

Столичная Госавтоинспекция сообщила о розыске водителя Toyota, устроившего ДТП на улице Крузенштерна. По данным ведомства, инцидент произошел у дома 6, корпус 3. Автомобиль под управлением предполагаемого нарушителя врезался в припаркованные машины.

В результате повреждения получили четыре транспортных средства. Сам водитель покинул место происшествия, сейчас его ищут. О пострадавших не сообщается. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.