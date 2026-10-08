Четыре авто повреждены: водитель Toyota сбежал с места аварии в Москве

Госавтоинспекция Москвы разыскивает водителя Toyota после ДТП на Крузенштерна

Безопасность

Столичная Госавтоинспекция сообщила о розыске водителя Toyota, устроившего ДТП на улице Крузенштерна. По данным ведомства, инцидент произошел у дома 6, корпус 3. Автомобиль под управлением предполагаемого нарушителя врезался в припаркованные машины.

В результате повреждения получили четыре транспортных средства. Сам водитель покинул место происшествия, сейчас его ищут. О пострадавших не сообщается. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

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