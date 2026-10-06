Врачи собирают лицо подростка по частям после ДТП на Пхукете: что известно о его состоянии?

SHOT: врачи собирают лицо подростка по кускам после ДТП на Пхукете

Общество

Врачи поэтапно восстанавливают лицо 17-летнего подростка, который впал в кому после ДТП на Пхукете. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал SHOT. У пострадавшего множество переломов, сильнейший удар пришелся на мозг.

По словам родственников, у юноши сломаны челюсть, нос и кости вокруг глаз. Медики устанавливают пластины в челюсть и по частям собирают лицо. Одну операцию уже провели, следующая запланирована на завтра. Подросток остается в крайне тяжелом состоянии: он находится в глубокой коме и питается через зонд.

Напомним, юноша пропал в ночь на 5 октября на Пхукете, когда ехал на байк-такси к друзьям. Предварительно, мопед лоб в лоб столкнулся с байком сына экс-мэра Махачкалы Асхабали Мусаева. От удара подросток вылетел на тротуар и потерял сознание. Водитель байк-такси и Мусаев скончались.

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