Врачи собирают лицо подростка по частям после ДТП на Пхукете: что известно о его состоянии?

Врачи поэтапно восстанавливают лицо 17-летнего подростка, который впал в кому после ДТП на Пхукете. Об этом сообщает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал SHOT. У пострадавшего множество переломов, сильнейший удар пришелся на мозг.

По словам родственников, у юноши сломаны челюсть, нос и кости вокруг глаз. Медики устанавливают пластины в челюсть и по частям собирают лицо. Одну операцию уже провели, следующая запланирована на завтра. Подросток остается в крайне тяжелом состоянии: он находится в глубокой коме и питается через зонд.

Напомним, юноша пропал в ночь на 5 октября на Пхукете, когда ехал на байк-такси к друзьям. Предварительно, мопед лоб в лоб столкнулся с байком сына экс-мэра Махачкалы Асхабали Мусаева. От удара подросток вылетел на тротуар и потерял сознание. Водитель байк-такси и Мусаев скончались.