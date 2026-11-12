«От 50 до 70 дней»: юрист Айвар оценила сроки рассмотрения ходатайства Лерчек

Юрист Айвар: помилование Лерчек может занять больше двух месяцев

Общество

Процедура помилования блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) может занять больше двух месяцев, допустила в беседе с «Абзацем» представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека Москвы Людмила Айвар. При этом полной гарантии положительного решения, по словам юриста, нет.

Как отметила Айвар, при подаче документов на помилование сторона осужденного должна пройти множество инстанций: все начинается с обращения в Федеральную службу исполнения наказаний, затем заявление передают в региональную комиссию по помилования, и только после решения о возможности применения этой меры просьба поступает президенту. Юрист пояснила, что срока рассмотрения ходатайства президентом законом не установлено, но общий срок, пока ходатайство идет до главы государства, составляет примерно от 50 до 70 дней, плюс пять дней на регистрацию и передачу непосредственно президенту.

Айвар подчеркнула, что, несмотря на положительное решение региональной комиссии, окончательный вердикт выносит исключительно президент: глава государства может как принять, так и отклонить ходатайство о помиловании. Таким образом, по словам юриста, процедура растянута по срокам и не гарантирует результата даже при поддержке региональной комиссии.

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