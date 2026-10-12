Депортировали за дебош: россиянка Кедышева выдворена из США после драки на борту

Служба иммиграционного и таможенного контроля США депортировала россиянку Кристину Кедышеву, устроившую дебош на борту самолета в сентябре. Об этом сообщили в Министерстве внутренней безопасности США. По данным ведомства, 29 сентября ICE выдворила гражданку России.

Инцидент произошел 8 сентября. Самолет, на котором летела Кедышева, был перенаправлен в аэропорт города Бангор (штат Мэн). Сотрудники пограничной службы и полиции сняли россиянку с борта. По информации МВБ, она напала на двух человек, в том числе на бортпроводника. Решение о депортации приняли 27 сентября. Ранее Окружной суд штата Мэн оставил Кедышеву под стражей, признав основания для уголовного преследования достаточными.

Примечательно, что 1 октября суд постановил перевести россиянку под домашний арест и прекратить уголовное дело. Однако это решение было принято уже после ее депортации.