«Сдаете квартиру за границей?»: экономист объяснил, когда нужно отчитываться перед ФНС

Отчитываться перед ФНС за зарубежную недвижимость нужно только в случае получения от нее дохода — например, при сдаче квартиры в аренду или продаже объекта. Об этом « Абзацу » рассказал экономист Денис Миролюбов. По его словам, если человек является налоговым резидентом России, зарубежные доходы в общем случае необходимо указать в декларации 3-НДФЛ.

Подать ее следует до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода, а налог уплатить до 15 июля. При этом нужно учитывать правила налогообложения конкретной страны и действующие международные соглашения.

Миролюбов также напомнил: если для покупки квартиры, получения арендной платы или других операций россиянин открывает счет в иностранном банке, возникают отдельные обязанности. Об открытии, закрытии или изменении реквизитов зарубежного счета в общем случае нужно уведомить ФНС в течение месяца. За несвоевременную подачу 3-НДФЛ возможен штраф — 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30%. За неуплату или неполную уплату налога из-за неправильного расчета или других неправомерных действий предусмотрен штраф в размере 20% неуплаченной суммы, кроме того, начисляются пени. Отдельная административная ответственность установлена за нарушения, связанные с уведомлениями и отчетностью по зарубежным счетам.