‎В Доломитовых Альпах на севере Италии обнаружена ранее неизвестная пещера, содержащая сотни останков вымершего вида пещерных медведей Ursus ladinicus. Находку в июле 2026 года сделал опытный горный гид Курт Вальде, работающий в этом регионе более 40 лет.

По словам исследователя, вход в пещеру расположен на высоте около 2800 метров над уровнем моря. Внутри были найдены сталактиты, сталагмиты и масштабное скопление древних костей. Вальде предположил, что количество обнаруженных здесь особей может превысить показатели соседней пещеры Контуринес, открытой в 1987 году.

Для предотвращения загрязнения уникального объекта власти провинции Больцано оперативно приняли меры защиты. Руководитель департамента археологии Кристиан Терцер сообщил, что вход в пещеру был оборудован специальными воротами и защитным тентом, материалы для которых доставлялись вертолетом. Точное число животных пока не установлено.

‎В дальнейшем ученые планируют изучить внешний облик, родственные связи и социальное поведение древних хищников. Палеонтолог Мартина Пахер также намерена выяснить, как медведи преодолевали сложный рельеф для попадания в убежище. Масштабные исследовательские работы на объекте запланированы на июнь 2027 года.