Популяция волков в Нижегородской области продолжает снижаться: по итогам зимнего маршрутного учета 2026 года в регионе зафиксировано всего 17 особей, тогда как в 2025 году их насчитывалось 24. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны животного мира.

Мониторинг численности хищников проводится ежегодно по специальным методикам, основанным на анализе следов жизнедеятельности животных на заранее определенных маршрутах. В ведомстве подчеркнули, что законодательство не устанавливает лимиты на добычу волка: любительская и спортивная охота разрешена с 1 августа по 31 марта без ограничений.

Хотя волки обычно избегают контактов с людьми, в поисках пищи они могут мигрировать из соседних регионов с более высокой плотностью популяции. В 2026 году случаи появления хищников были зафиксированы в селах Валки (Лысковский округ), Водоватово (Арзамас) и Ужовка (Починковский округ). Также есть неподтвержденные данные о встрече с волком near села Бобровка. Чаще всего животные отмечаются на территории заповедника «Керженский». ‎Нападений волков на людей в регионе не зарегистрировано, однако фиксируются случаи нападения на домашний скот и ущерб охотничьим ресурсам.

Специалисты напоминают правила безопасности при встрече с диким зверем: нельзя подходить, кормить или пытаться убежать, так как это может спровоцировать атаку. Рекомендуется медленно отступать назад, не поворачиваясь спиной к животному, и быть особенно осторожным рядом с выводком. При обнаружении волка в населенном пункте гражданам следует сообщить в минлесхоз для принятия мер по регулированию численности.