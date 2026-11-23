На острове Шувейхат в эмирате Абу-Даби (ОАЭ) палеонтологи нашли останки неизвестного ранее хищного млекопитающего, жившего в этих местах около 7 млн лет назад. Новый род и вид назвали Promegaviverra abudhabiensis в честь эмирата. Об этом пишет газета The National.

Находку сделали сотрудники Музея естественной истории Абу-Даби вместе с палеонтологом из Мадридского университета Комплутенсе Альберто Валенсиано. По их данным, животное весило не менее 20 кг и относилось к семейству виверровых подотряда кошкообразных. Это первый представитель семейства, найденный на Аравийском полуострове.

Валенсиано рассказал газете, что для выяснения родства с другими виверровыми был проведен специальный анализ, и он показал, что речь идет о новом роде и виде. Чтобы определить вид, эмиратские коллеги отправили ему цифровую 3D-модель найденного фрагмента челюсти.

Находку и реконструкцию облика хищника планируют включить в экспозицию музея. Новый этап полевых работ на острове исследователи наметили на март 2027 года.