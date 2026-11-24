В Сочинском национальном парке начали создавать сады для бурых медведей. Первые деревья высадили на кордоне Пслух, сообщили « Ведомости. Городу » в пресс-службе курорта «Роза Хутор». До конца года в горных лесах планируют заложить еще один сад.

На Пслухе посадили более 100 саженцев кавказской груши, восточной яблони, черешни и грецкого ореха, выращенных в питомнике нацпарка. Из-за теплой осени растения позже обычного перешли в состояние покоя, поэтому высадку отложили до ноября: в это время саженцы лучше приживаются, пояснил руководитель экологической службы «Роза Хутор» Денис Рыльцев. Сады закладывают в 5–7 км от курорта. По словам гендиректора «Роза Хутор» Константина Нестерова, когда деревья начнут плодоносить, медведям реже придется выходить к рекреационным зонам в поисках пищи.

Проект основан на научной концепции доктора биологических наук Анатолия Кудактина, специалиста по хищникам Кавказа. Над ним работают экологи курорта, сотрудники нацпарка и ученые университета «Сириус». Второй сад площадью 3,2 га разместят на высоте 1380 м, туда высадят еще 400 саженцев. Первого урожая ждут через два года. За плодоношением, влиянием посадок на лес и путями миграции животных будут следить.

Осенью медведи питаются в том числе каштанами, но деревья усыхают из-за болезней и каштановой орехотворки. Не найдя корма, звери приходят в поселки к мусорным контейнерам, запоминают такие места и привыкают к людям, что повышает риск нападений. За выходами животных круглосуточно следят службы курорта и нацпарка, при необходимости зверей отпугивают пиротехникой. В 2025 году в Сочи зафиксировали 540 выходов медведей к населенным пунктам, в 15 случаях они вели себя агрессивно. К 21 октября 2026 года таких случаев стало 40.