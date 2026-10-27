Клюква против бактерий и камней: кому ягода помогает, а кому может навредить

Диетолог Богданова: клюква богата витамином C и полифенолами

Общество

Клюква содержит витамин C, органические кислоты, полифенолы, пищевые волокна и растительные пигменты, а некоторые вещества в ее составе могут затруднять прикрепление бактерий к мочевыводящим путям. Об этом радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог и психолог Зоя Богданова. По ее словам, ягода особенно богата антиоксидантными свойствами и хорошо известна влиянием на мочевыводящую систему.

При этом нутрициолог предупредила, что клюква может вызывать изжогу и неприятные ощущения в животе. С осторожностью ее следует употреблять людям со склонностью к образованию камней в почках, особенно при большом количестве концентрированных продуктов из этой ягоды. Таким образом, по словам Богдановой, клюква сочетает заметную пользу для организма с ограничениями, которые важно учитывать при ее регулярном употреблении.

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