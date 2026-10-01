Хотите дожить до старости? Сомнолог объяснила, почему сон важнее диеты

Дефицит сна у пожилых людей может повышать риск развития болезни Альцгеймера и сахарного диабета. Об этом в разговоре с « Москвой 24 » предупредила сомнолог-невролог Елена Царева. По ее словам, с возрастом выработка мелатонина снижается, однако потребность в полноценном сне сохраняется в любом возрасте.

Врач отметила, что от ночного отдыха зависят качество и продолжительность жизни. Недостаток сна она назвала одной из возможных причин развития болезни Альцгеймера и диабета. При этом Царева посоветовала не пытаться насильно вписать себя в рамки «нормального» сна — например, ложиться в строго определенное время через силу. Такой подход, по ее словам, вызывает еще большее напряжение и тревогу, а в большинстве случаев отбивает желание спать.