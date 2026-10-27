Покойник зовет за собой во сне? Священник объяснил, почему не стоит паниковать

Кулик: верующим раскрыли, что сон с покойником не стоит считать предвестием беды

Общество

Священник призвал не искать в снах, где умерший родственник или знакомый зовет за собой, дурных предзнаменований. Об этом сообщает «Кулик». По словам пастыря, такие сновидения нередко вызывают сильные переживания, особенно если покойный настойчиво предлагает отправиться вместе с ним.

Некоторые связывают подобные сюжеты с народными приметами и опасаются близкой беды, однако священнослужитель советует отказаться от таких страхов. Главное, по его мнению, не разгадывать скрытый смысл сна, а заботиться о молитвенном поминовении умершего. С православной точки зрения смерть не прерывает духовной связи с близкими, и живые могут выражать любовь к усопшим через молитву и добрую память. Сон с участием покойного допустимо воспринимать как напоминание обратиться к Богу с просьбой о милости и упокоении его души. Священник предупредил, что тревожные сны не должны становиться причиной постоянного беспокойства: верующим рекомендуется сосредоточиться на молитве, а не на страхе перед возможными последствиями увиденного.

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