Актриса Екатерина Волкова, наиболее известная по роли в сериале «Скорая помощь», подвергла критике внешний вид современных мужчин, обратив внимание на их нежелание следить за фигурой. В своем видеообращении в социальных сетях артистка провела параллель между полами, отметив, что женщины регулярно корректируют внешность и стремятся к установленным стандартам красоты, тогда как представители сильного пола часто игнорируют эти нормы.

По словам Волковой, ее особенно удивляет распространенность так называемых «пивных животов». Актриса призналась, что периодически получает сообщения с предложениями о знакомстве в социальных сетях, однако кандидатуры собеседников ее не устраивают. Она подчеркнула, что наличие значительного лишнего веса у претендентов вызывает у нее недоумение и отторжение.

Артистка выразила сожаление по поводу того, что мужчины не прикладывают усилий, чтобы выглядеть привлекательно для женщин. Екатерина Волкова начала карьеру в кино в конце 1990-х годов и снялась в таких проектах, как «КГБ в смокинге», «Фарца» и «Доктор Преображенский». С 2018 года она исполняет роль главного врача в медицинском сериале на телеканале НТВ. Также она занимается музыкой и благотворительностью.