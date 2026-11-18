Вещества, содержащиеся в черешне, способны защищать кишечник от повреждений, вызванных бактериями сальмонеллы. Об этом сообщает журнал Food & Function.

Ученые использовали экстракт, полученный из остатков черешни после переработки плодов. Материал богат полифенолами — природными соединениями с антиоксидантными свойствами. Действие проверяли на клетках кишечного эпителия человека, выращенных в лаборатории, а также на круглых червях, зараженных сальмонеллой.

Выяснилось, что экстракт препятствовал прикреплению бактерий к клеткам кишечника и уменьшал их проникновение внутрь. При максимальной исследованной концентрации проницаемость кишечного барьера снижалась на 72,6%, что указывает на улучшение его защитных свойств. Дополнительный анализ показал, что вещества черешни подавляли активность генов, связанных с воспалением, и усиливали антиоксидантную защиту клеток. В экспериментах на червях экстракт уменьшал количество сальмонелл в кишечнике и повышал выживаемость зараженных организмов.

Авторы считают, что полифенолы черешни могут стать основой для разработки средств, поддерживающих здоровье кишечника при бактериальных инфекциях.

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